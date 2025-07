Bambini e ragazzi a scuola di Protezione Civile A Montesarchio un campus per educare i ragazzi dai 10 ai 13 anni alle attività di protezione civile

Dal 15 al 19 luglio 2025, Montesarchio ospiterà la prima edizione del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, un’esperienza unica e totalmente gratuita dedicata ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzata dal gruppo locale Mons Arcis con il patrocinio morale del Comune di Montesarchio e dell’Ente Parco del Taburno, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Peter Pan” in Via La Marmora.

Il campo, che prevede il pernottamento in tenda in totale sicurezza, si propone di avvicinare i più giovani al mondo della protezione civile attraverso attività formative, pratiche ed educative. Una vera e propria “palestra di cittadinanza attiva”, dove i partecipanti potranno apprendere l’importanza della prevenzione, del lavoro di squadra e dell’intervento in situazioni di emergenza.

Un’esperienza educativa che forma cittadini consapevoli

Educare alla protezione civile sin dalla giovane età significa formare cittadini più attenti, consapevoli e responsabili. Il campo scuola mira proprio a questo: trasmettere ai ragazzi non solo conoscenze tecniche, ma anche valori come la solidarietà, la collaborazione e il rispetto delle regole.

Durante i cinque giorni, i partecipanti prenderanno parte a:

Attività di gruppo e giochi educativi

Esercitazioni pratiche di emergenza e primo soccorso

Sessioni di orientamento e montaggio tende

Laboratori su radio comunicazioni e gestione delle emergenze

Incontri con istituzioni e operatori del sistema di protezione civile

Attività serali per rafforzare lo spirito di squadra

Tutto si svolgerà sotto la guida di personale esperto e qualificato, in un ambiente sicuro e strutturato.

Iscrizioni aperte il 28 giugno

La partecipazione è limitata a un massimo di 20 ragazzi per garantire la qualità delle attività e l’attenzione individuale. Le iscrizioni sono aperte, ed è possibile rivolgersi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, presso la Biblioteca Comunale in Piazza Umberto I.

Il campo scuola non è solo un’opportunità formativa, ma anche un’esperienza che lascia il segno: aiuta i giovani a superare i propri limiti, ad affrontare responsabilità e a scoprire il valore del servizio per la comunità. Un’occasione per crescere divertendosi, fare nuove amicizie e sviluppare un legame più profondo con il proprio territorio.