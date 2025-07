Telesia for Peoples" 2025: domani l’anteprima della XII edizione alla Rocca Sarà il dj set di Bl4ir a chiudere la dodicesima edizione

Sarà il dj set di Bl4ir a chiudere la dodicesima edizione del “Telesia for Peoples” 2025. Per la gioia di tanti giovani l’artista si esibirà al termine della serata spettacolo dedicata al “Premio Telesia for Peoples”, in programma per domenica prossima nel teatro delle Terme di Telese.

Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della dodicesima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nel mondo, verranno presentati nel corso dell’Anteprima del Festival che si terrà domani, 10 luglio (ore 9,45), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento.

All’incontro prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Stefano Tancredi (Presidente regionale della Croce Rossa Italiana), Gennarino Masiello (Vice Presidente nazionale di Coldiretti) ed il giornalista Mimmo Ragozzino (Presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento). L’evento gode del patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento, della Regione Campania, della Pro Loco Telesia e dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito.