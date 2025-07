Benevento. Festa in onore di San Vitale: ecco il programma religioso Il dispositivo traffico varato dal Comune di Benevento

Tutto pronto alle porte di Benevento per la tradizionale festa in onore di San Vitale, che da il nome all'omonima contrada e che è organizzata dalla Parrocchia dello Spirito Santo, retta da don Maurizio Sperandeo e dal Comitato Festa San Vitale Aps.

Festeggiamenti che prenderanno il via domani, venerdì 11 luglio con una Santa messa in onore dei defunti celebrata da monsignore Pompilio Cristino nell'ex scuola di San Vitale, lungo la provinciale Vitulanse.

La festa entrerà nel vivo sabato 12 luglio con un incontro di preghiera con don Maurizio Sperandeo e Domenica 13 con una Messa alle 19.30 sempre nell'ex edificio scolastico, oggi centro polivalente della Parrocchia, e a seguire la processione con il Santo per le strade della contrada. Programma civile invece prevede, nello slargo creato accanto alla scuola, per sabato 12 luglio alle 21,30 l'evento musicale “Remember '90” e domenica lo spettacolo comico degli Arteteca: eventi gratuiti e fruibili a tutti

Il dispositivo del traffico per i festeggiamenti in onore di San Vitale

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo via San Vitale, limitatamente al tratto compreso tra il civico 89 e l’innesto sulla strada provincia via Vitulanese, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 luglio dalle ore 19:30 alle ore 24:00;

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo la strada provinciale via Vitulanese su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civico il civico 96 e il civico 109, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 luglio dalle ore 19:30 alle ore 24:00;

- chiusura al traffico veicolare di via San Vitale, limitatamente al tratto tra l’incrocio con via Santa Caterina e l’innesto sulla strada provinciale via Vitulanese, nella serata di domenica 13 luglio, a partire dalle ore 19:30 fino ad avvenuta conclusione della solenne processione religiosa in onore di San Vitale.