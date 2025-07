Integrazione, volontariato e solidarietà: ecco il Telesia for Peoples 2025 Presentata la 12esima edizione dedicata all'impegno della Croce rossa nel mondo

E' dedicata all'impegno della Croce rossa nel mondo la dodicesima edizione di “Telesia for Peoples”. Oggi alla Rocca dei Rettori l'anteprima della kermesse che prenderà il via domani, venerdì 11 luglio, nella splendida cornice del parco delle Terme di Telese e proseguirà fino a domenica 13 luglio. Presentato il programma e le novità di questa edizione, come lo spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Sannio con Coldiretti.

Attenzione rivolta al mondo del volontariato, ma anche alle storie di integrazione, di rinascita e di riscatto. Ancora una volta il Telesia for Peoples unisce momenti musicali di svago e divertimento per i più giovani a serate di impegno sociale. Anche quest'anno numerose le personalità che saranno premiate.

Telesia for peoples: integrazione tra i popoli attraverso il linguagio universale della musica

“Il premio vuole essere soprattutto un riconoscimento alla persona”, ha precisato il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell'associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento. “Domenica sarà una cerimonia spettacolo con diversi artisti, tra cui mi piace sottolineare Gitano a cui conferiremo un premio alla carriera”, ha annunciato ancora Ragozzino.

“Una bella storia come quella di un giovane ganese di 30 anni che, grazie anche al nostro sostegno affiancando il gruppo di Mario Ferraro, riuscirà a riabbracciare la moglie e due figli. E lui oggi è un esempio di integrazione, perché il messaggio che vogliamo dare è di integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”.

Presente oggi in conferenza per la presentazione di questa nuova edizione anche il presidente regionale della Croce rossa, Stefano Tancredi, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il vicepresidente nazionale della Coldiretti, Gennarino Masiello.

Fare rete, promuovere nuove sinergie, il messaggio al centro degli interventi nel capoluogo sannita. Giornata che, come detto, anticipa l'inizio ufficiale della manifestazione e dei tanti appuntamenti in cartellone.

“Non beneficiamo di finanziamenti, ma gli eventi sono tutti gratuiti”, ha precisato Ragozzino evidenziando il supporto di quanti consentono di realizzare un programma “di tutto rispetto che non teme competizione”.

Telesia For Peoples 2025: ecco i premiati

Domenica per la serata conclusiva saranno premiato il presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro, don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, il prefetto Giuseppe Pecoraro, presidente Anas Spa, Angelo Colarusso, fondatore dell'Università Giustino Fortunato, Giuseppe Russo della Medisol, Michele Piccolo, amministratore del Gruppo Piccolo, Leonardo Metalli, inviato del Tg1.