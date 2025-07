Guasto rete idrica a Pacevecchia: ecco le zone senz'acqua Dalle 9 di oggi, 11 luglio, interruzione idrica in numerose strade del quartiere di Benevento

La Gesesa informa che a causa di un guasto improvviso sulla rete in zona Pacevecchia sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 fino a fine lavori nelle seguenti strade:

Via Fratelli Rosselli: Via Ricci Cristoforo; Via Gramsci; Via Iovine; Via Ignazio Silone; Viale Guido Dorso; Via Giustino Fortunato; Via Vincenzo Bellini; Via rocco Scotellaro; Via Onofrio Fragnito; Via de Filippo; Via Marotta; Via Matilde Serao; Via Rossini; Via Pietro Mascagni; Viale Aldo Moro; Via Einaudi; Via dalla chiese; Via Segni; Via Cifaldi; Via Einstein; Via de martino; Via Vivaldi; Via Corrado Alvaro; Via Carlo levi.