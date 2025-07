"Telesia for Peoples": domani nelle Terme di Telese Simultanea di Scacchi Alle 21 concerto della Banda Salzano con “Yes I Know” (Pino Daniele Tribute Band)

“Non è solo la musica ad unire i popoli ma anche lo Sport che riesce ad abbattere qualsiasi muro”.

E’ questo lo spirito che ha animato il “Telesia for Peoples” 2025 che, per domani (ore 17,30) nell’area adiacente il bar delle Terme di Telese, ha organizzato una Simultanea di Scacchi con il campione italiano Antonio Petruccioli.

A coordinare la simultanea sarà il Maestro di scacchi telesino Pancrazio Affinito, non nuovo a simili iniziative per il passato.

In serata (ore 21) ci sarà la premiazione dei partecipanti che precederà il concerto della Banda Salzano con “Yes I Know” (Pino Daniele Tribute Band), organizzato nel teatro all’aperto (zona bar) delle Terme di Telese in occasione della seconda giornata del “Telesia for Peoples”.

E sempre da domani sera, nelle adiacenze dell’area eventi delle Terme di Telese, sarà possibile gustare le eccellenze sannite nel Villaggio di “Campagna Amica”, allestito dalla Coldiretti di Benevento. Si ricorda che l’ingresso agli spettacoli è gratuito.