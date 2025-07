Anniversario della morte del Venerabile Isaia Columbro: il programma Alle 18 la visita alla tomba del frate di Foglianise poi la messa nell'annessa Basilica di Vitulano

Il 13 luglio del 2004, presso il Convento “SS.ma Annunziata” di Vitulano (BN), portava a compimento la sua esistenza terrena il Venerabile padre Isaia Columbro, frate minore e sacerdote, nato a Foglianise l’11 febbraio 1908.

Questo anniversario, come ogni anno, sarà ricordato domenica 13 luglio 2025 nella Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio” di Vitulano (BN), dove Fr. Isaia ha svolto gran parte del suo ministero sacerdotale.

Alle 18, ci sarà la visita alla tomba del frate di Foglianise nell’attiguo cimitero; a seguire, alle 18.15, è prevista la recita del Santo Rosario, animato dal Gruppo di preghiera intitolato al Venerabile.

Alle ore 19.00 sarà celebrata la Solenne Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Termoli-Larino, e Membro del Dicastero delle Cause dei Santi.

L’anniversario della morte di Fr. Isaia Columbro sarà ricordato ad un anno dalla promulgazione, proprio da parte del Dicastero delle Cause dei Santi, del Decreto riguardante le sue virtù eroiche (20 giugno 2024).

Infatti, l’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e di segni del Servo di Dio si celebrò presso la curia diocesana di Benevento dal 13 luglio 2014 al 21 maggio 2016. Il Dicastero delle Cause dei Santi ne riconobbe la validità giuridica il 15 dicembre 2016. Preparata la Positio, essa fu sottoposta all'esame del Congresso dei Consultori Teologi il 7 febbraio 2023. I Padri Cardinali e Vescovi nella Sessione Ordinaria del 18 giugno 2024 hanno riconosciuto che il Servo di Dio padre Isaia ha esercitato in grado eroico le virtù teologali, cardinali e annesse.

Papa Francesco, accogliendo e confermando i voti del Dicastero delle Cause dei Santi, il 20 giugno 2024 dichiarò: Constano le Virtù teologali, Fede, Speranza e Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le Virtù cardinali, Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza, e le Virtù annesse, in grado eroico, del Servo di Dio Isaia Columbro, al secolo Nicola Antonio Maria, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori.

In quest’anno giubilare dedicato alla speranza, virtù che il Venerabile ha esercitato in “grado eroico”, facciamo anche memoria di quanto avvenuto 100 anni fa, il 3 novembre 1925, quando terminato il periodo del noviziato, Fr. Isaia fu ammesso ad emettere per la priva volta la professione temporanea nell’Ordine dei Frati Minori, nelle mani del Ministro provinciale del tempo, Fr. Beniamino Aversano.