Trail dei Laghi Fortorini: sindaci uniti per il territorio – VIDEO e FOTO Prima edizione della maratona tra San Giorgio la Molara e Foiano di Val Fortore con oltre 200 atleti

La prima edizione della “Trail dei laghi Fortorini si è svolta oggi nel Fortore con una promessa: si replica il prossimo anno quando gli atleti toccheranno anche altri comuni ed un altro lago.

Una competizione sportiva per gli appassionati maratoneti, per le loro famiglie e per quanti vogliono conoscere le zone dell'alto Sannio.

Questa la principale finalità della corsa di 10 chilometri dal lago Mignatta di San Giorgio la Molara fino al lago San Giovanni di Foiano di Val Fortore. Oltre 200 gli atleti che hanno partecipato all'evento, organizzato dalla società sportiva Napoli Nord Maratohn con il patrocinio di Coni e Fidal, che ha visto in gara oltre 200 atleti arrivati da tutta la Campania e tanti di loro accompagnati dalle famiglie.

La corsa ha toccato altri tre comuni: Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavori e Molinara tra borghi e luoghi incantevoli e incontaminati come le campagne e le colline del Fortore.

A fare gli onori di casa il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio: “Prima edizione grazie ad un'idea del sindaco di Foiano, Ruggiero. E' una sfida che vogliamo portare avanti per far conoscere i nostri territori”.

Fondamentale è la sinergia tra i sindaci che con lo sport e l'aggregazione puntano proprio a valorizzare le zone interne come ha rimarcato il primo cittadino di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero: “Dobbiamo ragionare insieme per uscire dall'isolamento. Il prossimo anno diventeranno tre i laghi che gli atleti potranno ammirare e questa manifestazione sportiva, proprio come è stato per il Giro d'Italia, Trail dei laghi, Europeo di Boxe e Giro del Mediterraneo, serve per dire a tutti: in Campania esiste il Fortore, venite a scoprirlo”.

“Coniugare sporte e paesaggio è qualcosa di sensazionale. Oggi abbiamo messo in vetrina le nostre bellezze paesaggistiche” ha invece commentato fiero il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo: “Sono iniziative da ripetere e di valenza nazionale”.

Sulle sponde verdi del lago Mignatta anche il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino che annuncia: “Il prossimo anno saranno coinvolti anche Baselice e Colle Sannita collegando i tre laghi (Decorata). Ci sarà sicuramente una maggiore partecipazione”.

“La sinergia tra amministrazioni – ha invece ribadito il primo cittadino di Montefalcone di Val Fortore, Michele Leonardo Sacchetti -. Questa è un'edizione zero. Dobbiamo lavorare affinché diventi anno dopo anno un valore aggiunto per la promozione del nostro territorio e noi sindaci non dobbiamo pensare solo alle cose burocratiche e di quotidiana amministrazione ma dobbiamo lavorare insime per lo sviluppo dell'interno territorio”.

Soddisfatto il responsabile organizzativo Antonio Esposito: “premiato il nostro sforzo e quello di coloro i quali hanno creduto in questo primo Trail dei Laghi Fortorini, a cominciare dai sindaci”. Alla gara, in qualità di testimonial, Marco Olmo, ultramaratoneta di Alba oggi 76enne, vincitore di numerosi ultratrail in tutta l’Italia”.