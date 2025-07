Consiglio comunale Benevento, il 18 luglio convocata una nuova seduta Tra i punti in discussione intitolazione spazio pubblico a Matteotti, videosorveglianza e scuole

Il presidente Renato Parente ha convocato per venerdì 18 luglio alle ore 9:30 una nuova seduta del Consiglio comunale, in modalità mista, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Commemorazione del Presidente in ricordo del già Sindaco Antonio Pietrantonio; 2. Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2025/27; 3. Legge 23.12.1998, n. 448 – art. 31, comma 21. Accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata, utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre vent’anni, ubicati alla Via Eugenio Montale di proprietà della Sig.ra A.G.; 4. Approvazione regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Benevento; 5. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000,

n. 267. Sentenza Tribunale di Benevento n. 1267/2024; 6. Mozione: proposta riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano; 7. Mozione: intitolazione di uno spazio pubblico (via, piazza, slargo) a Giacomo Matteotti, martire del fascismo; 8. Mozione: tematica plesso Pacevecchia, Ordine del giorno ai sensi dell’art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale.