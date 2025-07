Il Fortore sarà meno isolato: consegnati i lavori per una nuova strada - VIDEO Si tratta dell'arteria pensata anni fa e che ora potrà essere realizzata tra Foiano e la 90 bis

Nel Sannio consegna del cantiere dei lavori per la “Strada di collegamento area interna del Fortore con la S.S.90 bis. Lavori di costruzione strada di collegamento Foiano V.F. – S.S.90 bis (1° Tronco) – Tratto S.P. n° 169 - Contrada Ganto/Calcarella – S.P.n° 88”

Questa mattina all aRocca dei rettori, sede della Provincia, Ente proprietario della nuova strada, alla presenza del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco di Foiano Valfortore e Consigliere provinciale Giuseppe Ruggiero, il sindaco Montefalcone Valfortore Leonardo Sacchetti, il Segretario generale della Provincvia Maria Antonietta Iacobellis, i Dirigenti della Provincia Angelo Carmine Giordano e Nicola Boccalone, i funzionari e i tecnici del Settore Infrastrutture della Provincia, i Dirigenti dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicatarie dell’appalto.

Il presidente della Provincia, prendendo la parola, nell’affermare che il Sindaco di San Giorgio la Molara era da ritenersi idealmente presente in Sala, ha ricordato che l’opera, che mobilita € 37.300.000, ha avuto una lunga gestazione, ma ha sottolineato che la strada "si realizza grazie ad un lavoro della Amministrazione da lui presieduta per recuperare l’intervento che era stato dirottato altrove e per altre esigenze. La Foiano Valf. – Montefalcone Valf., che va vista nell’ambito del suo intero sviluppo anche a servizio di San Giorgio la Molara e dell’innesto sulla 90bis dunque verso Benevento, rientra - ha proseguito Lombardi - nel contesto di opere che la Provincia sta portando avanti nel settore delle infrastrutture per oltre 100 milioni di Euro, ha sottolineato Lombardi.

Il presidente poi ha ricordato le riunioni anche in sede ministeriale romana, cui ha partecipato lo stesso Consigliere Ruggiero, per far “rivivere” l’intervento che una volta ultimato potrà garantire un più rapido accesso dall’area fortorina al capoluogo di Provincia.

In sostanza, l’intervento realizza un valido supporto infrastrutturale per la ulteriore valorizzazione delle aree produttive di eccellenza presenti nel Fortore, a cominciare dal comparto zootecnico. Opere stradali come questa consentono la rivitalizzazione dei piccoli borghi delle aree interne" ha concluso Lombardi.

Il Sindao Sacchetti di Montefalcone Valfortore, Giuseppe Ruggiero ha voluto ricordare come il progetto che "fu pensato dalla Comunità Montana del Fortore nel secolo scorso giunge infine alla sua concreta attuazione per un impegno corale delle Istituzioni locali del comprensorio montano e che lo stesso va visto nel contesto delle altre opere che si stanno realizzando nel comprensorio per superare le condizioni di isolamento e che recuperano".

Ruggiore ha altresì ricordato l'excursus storico sulla centralità dell’area fortorina tra Campania e Puglia fino alla costruzione dell’Autostrada Napoli – Bari che ha reso inadeguati ai bisogni del commercio moderno le strade preesistenti. Ora, però, ha affermato Ruggiero, si può pensare ad una prospettiva diversa per il Fortore a ragione die collegamenti che sono in corso di realizzazione, come la Variante di San Bartolomeo in Galdo. Con la strada Foiano Valf. - Montefalcone Valfortore si offre la possibilità di collegare tutta l’area fortorina con il capoluogo di provincia in circa 20 minuti, il che costituirà, secondo Ruggiero, una svolta formuibaile per il territorio.

Il Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Gioirdano ha infine illustrato una scheda tecnica dell’opera che di seguito si riassume: importo complessivo appalto: € 37.300.000,00 - Importo lavori: € 28 393 752,68 ed ha elencato le professionalità impegnate nel progetto: Presidente della Provincia: Dott. Nino Lombardi; R.U.P. - Dirigente Settore Viabilità ed infrastrutture: Ing. Angelo C. Giordano; Supporto al R.U.P.: Ing. Irene Ciardiello; Direttore dei Lavori: Arch. Angelo De Blasio; Collaudatore tecnico-amministrativo e statico: Arch. Giancarlo Marcarelli; Coordinatore della Sicurezza: Geom. Giuseppe Fasulo; ATI Esecutrice: GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); M.G.A. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE (Mandante): R.T.P. di Progettazione: Ing. Amedeo De Marco (mandatario), Ing. Angelo De Marco (mandante), Arch. Fabio Guerriero (mandante), Arch. Nicola Piacquadio (mandante), Ing. Maurizio Romano Terracciano (mandante), Ing. Maurizio Onofrio (mandante), Ing. Lorenzo De Marco (mandante), Dott. Geol. Fabio Mastantuono (mandante), Dott. Giuseppe Conte (mandante), Ian Chem S.r.l (mandante)

La storia del progetto

La Provincia di Benevento ottenne un finanziamento dal Comitato Interministeriale della programmazione Economica con Delibera n. 54 del 2016 di oltre 30,6 milioni di Euro per costruire una arteria che nasce dal territorio di Foiano Valfortore per congiungersi alla Statale 90 bis (1° tronco) nel tratto tra la Strada Provinciale n. 169 in contrada Ganto / Calcarella e la Strada Provinciale n. 88. Con deliberazione del Presidente della Provincia n. 146 del 02/07/2019 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi con il Ministerio delle Infrastrutture e Trasporti;

Con determinazione dirigenziale n.2186 del 31/10/2022 la Provincia ha indetto la gara di appalto per l’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed Esecuzione lavori

Con determinazione dirigenziale n°2709 del 29/12/2022 si è provveduto ad aggiudicare il citato intervento all’A.T.I. GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

Dopo una vertenza di natura amministrativa che ha ritardato all’avvio dell’opera, e dopo un’intensa fase di ricostruzione amministrativa del programma realizzativo svoltasi nelle sedi competenti del Ministero dei trasporti, si può affermare oggi che l’intervento che si consegna oggi alla Ditta affidataria si inserisce nella programmazione sviluppata dalla Provincia di Benevento come parte di un intervento generale che prevede la realizzazione di due tronchi, quali:

• 1° TRONCO: Tratto S.P. 169-Contrada Ganto/Calcarella-S.P.88;

• 2° TRONCO: Tratto Lago San Giorgio La Molara - S.P. 88 - S.P. 53 - S.S. 90 bis.

Finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dei Comuni della Val Fortore, migliorandone il collegamento con il capoluogo di provincia attraverso una nuova strada che s’immetterà direttamente sulla S.S.90bis.

Il territorio interessato ricade nei Comuni di Foiano di Val Fortore e di Montefalcone di Val Fortore in Provincia di Benevento.

L'intervento e la scheda tecnica dlel'opera

L’intervento riguarda in particolare la realizzazione del 1° TRONCO che ha origine nel comune di Moltefalcone di Val Fortore dalla Strada Provinciale S.P.45 (Montefalcone-S.S.90bis ex S.P.88) e termina nel Comune di Foiano di Val Fortore in corrispondenza della S.S.369 Appulo Fortorina (ex S.P.169).

Sviluppo complessivo pari a 4.371m con tratti all’aperto e in galleria

Infrastruttura stradale inquadrata funzionalmente come Strada Extraurbana Secondaria - Categoria C1. Sezione trasversale costituita da unica carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie di larghezza di 3,75 m cadauna e banchine laterali di dimensioni minime di 1,50 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m

Pendenza longitudinale massima dell’8% con garanzia di spazi di visibilità di arresto e di sorpasso previsti dalle norme in entrambi i sensi di marcia, sia nei tratti all’aperto che nei tratti in galleria.

Lungo il tracciato sono previste le seguenti opere d’arte maggiori:

n.2 VIADOTTI: Viadotto Torrente con sviluppo totale di 150,00 m su 4 campate; e Viadotto Zucariello con sviluppo di 177,50 m su 3 campate, di cui la campata centrale da 95m;

n.1 GALLERIA: Galleria naturale Morgiamarina con sviluppo totale di 270m, di cui 50m di galleria artificiale;

n.2 rotatorie ad inizio e fine intervento

n.2 cavalcavia di attraversamento (sovrappasso stradale su S.S.369 e sovrappasso stradale su via Tozzi )

n.3 brevi tratti di ripristino delle viabilità locali interferite

n.2 viabilità di accesso ai fondi agricoli non previsti nel PFTE a base gara

Sono previste inoltre numerose opere d’arte minori quali: muri, paratie, attraversamenti idraulici, sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.

Dall’inquadramento generale si evince che l’intervento relativo alla realizzazione del 1° TRONCO ha: ORIGINE: nel comune di Montefalcone di Val Fortore in corrispondenza della Strada Provinciale S.P.45 (Montefalcone-S.S.90bis) (ex S.P.88) – quota 842,90 m; FINE: nel Comune di Foiano di Val Fortore in corrispondenza della S.S.369 Appulo Fortorina (ex S.P.169) – quota 605,00 m.