Benevento, la grande lirica al Teatro Romano: Katia Ricciarelli, Aida e Turandot Creta: grazie alla Regione e al consigliere Mortaruolo siamo riusciti anche quest'anno

Dal 23 al 29 luglio lo storico Teatro Romano di Benevento ospiterà la rassegna “Lirica al Teatro Romano 2025”, che riporterà in scena grandi capolavori dell’opera italiana.

Il programma si aprirà mercoledì 23 luglio con Katia Ricciarelli, protagonista dello spettacolo “Altro di me non le saprei narrare…”, accompagnata dal maestro Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania. Seguiranno Aida di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 25 luglio, e Turandot di Giacomo Puccini, martedì 29 luglio. Entrambe le opere saranno dirette da Quadrini, con la regia di Alessio Rizzitello e l’assistenza di Giuseppe Maiorano.

L’iniziativa è stata presentata ieri presso l’Ambulacro del primo ordine del Teatro Romano, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, del consigliere regionale Mino Mortaruolo, di Giacomo Franzese, direttore del sito, di Ferdinando Creta, direttore artistico della rassegna e del maestro Quadrini.

Mortaruolo ha confermato il sostegno della Regione Campania, auspicando “un potenziamento dei finanziamenti per garantire continuità e una programmazione stabile”. Mastella ha sottolineato l’importanza di “rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprenditoria locale per sostenere eventi di qualità e avvicinare i giovani al mondo dell’opera”.

Per Franzese l’obiettivo è trasformare il Teatro Romano in “un polo culturale vivo, grazie anche a collaborazioni con realtà prestigiose come il Teatro San Carlo di Napoli e l’Arena di Verona”. Creta ha infine ribadito la necessità di “risorse adeguate e di una programmazione strutturata per attrarre artisti di rilievo”, ricordando che, nonostante le difficoltà, il Teatro Romano resta “un luogo aperto alla comunità, capace di rafforzare l’identità culturale della città”.

“Abbiamo potuto ancora una volta riproporre la lirica grazie alla Regione e al Ministero con il supporto giusto per organizzare la stagione che ha una grande valenza che va oltre i confini della città” ha rimarcato Creta che ha voluto anche mettere l'accento sulle “professionalità locali”.

La rassegna conferma così la volontà di far rivivere la grande tradizione operistica italiana in uno dei luoghi simbolo di Benevento, offrendo al pubblico serate di musica e suggestione in uno scenario unico.