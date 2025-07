Bucciano, grande successo per la prima edizione della Partita del Cuore Promossa una importante raccolta fondi per le associazioni L'Infinito di Manuel e La Mototerapia

Una serata di sport, solidarietà e grande partecipazione quella andata in scena giovedì 17 luglio a Bucciano, in occasione della prima edizione della Partita del Cuore, promossa e organizzata dal Forum dei Giovani di Bucciano. L’evento, perfettamente riuscito sotto ogni punto di vista, ha richiamato un folto pubblico e ha regalato momenti di emozione e leggerezza. A scendere in campo, la rappresentativa locale, guidata in panchina da mister Giuseppe Matera ed in campo dal capitano don Luigi Antonio Valentino parroco di Bucciano, e la squadra dell’Ordine dei Giornalisti Campani, capitanata dal giornalista buccianese doc Pasquale Ciambriello.

Il risultato sportivo ha visto trionfare la squadra di casa per 2 a 0, grazie ad una brillante doppietta del giovane talento buccianese Giancarlo Matera, che si è distinto per tecnica e determinazione. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pasquale Matera, che ha voluto ringraziare pubblicamente i ragazzi del Forum per l’organizzazione impeccabile e l’energia positiva messa in campo: “Questa è la strada giusta: partecipazione, entusiasmo e senso di comunità. Ai nostri giovani va il merito di aver saputo costruire un evento bello e significativo. Continuate così, sempre meglio.” Alle parole del primo cittadino buccianese, hanno fatto eco quelle di don Luigi: “Questa manifestazione ha dimostrato quanto sia importante la partecipazione a tutti i livelli: istituzionale, civile, spirituale. I nostri giovani hanno dato prova di impegno, sensibilità e amore per il proprio territorio. A loro va il mio grazie sincero: siete il motore del bene e della speranza per la nostra comunità.”

A dare brio e colore alla serata ci hanno pensato i tre testimonial d’eccezione: Peppe Ventura, Checco Attanasio e Raffaele Nolli, che con la loro simpatia e la loro vivacità professionale hanno intrattenuto il pubblico, regalando sorrisi e momenti di leggerezza a tutti i presenti. Ma il cuore dell’evento è stato, come promesso, la solidarietà. Grazie all’impegno degli organizzatori ed alla generosità dei partecipanti, è stata portata avanti una raccolta fondi che ha raggiunto una cifra importante: 1.750 euro ciascuno per le associazioni L’Infinito di Manuel e La Mototerapia, a cui è stato consegnato un assegno simbolico durante la serata. A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza del Senatore Domenico Matera, omaggiato con una targa celebrativa dagli organizzatori, in segno di gratitudine per il suo supporto concreto all’iniziativa.

Una serata bella, intensa, piena di sorrisi, emozioni e speranza. Una prima edizione che ha messo solide basi per il futuro, aprendo ufficialmente un ciclo di iniziative sociali e culturali che il Forum dei Giovani di Bucciano porterà avanti con passione nei prossimi mesi. Sport, solidarietà, sorrisi e amicizia: la Partita del Cuore è molto più di una gara. È l’inizio di un percorso condiviso, dove il vero protagonista è il cuore di una comunità che sa ancora emozionarsi insieme.