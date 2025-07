Alloggi popolari a Benevento: Dimezzati gli aumenti L'assessore Chiusolo: "Novità importante, fondamentale presentare Isee entro il 31 agosto"

Su delega del sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo ha partecipato, stamane, a Napoli alla riunione dell'Osservatorio regionale sulla Casa, convocata dall'assessore regionale al Governo del territorio Bruno Discepolo.

"Abbiamo discusso delle novità, assai importanti, introdotte - spiega l'assessore Chiusolo - con il Regolamento regionale del 1 luglio 2025, che contiene la riduzione del 50 per cento dell'eventuale aumento dei nuovi canoni di locazione per le annualità 2025 e 2026. In pratica, per questo biennio, qualora il nuovo canone sia superiore a quello applicato nell'anno precedente, l'aumento sarà decurtato del 50 per cento e gli Enti gestori degli alloggi popolari provvederanno ad effettuare i dovuti conguagli per la prima annualità. Resta fondamentale, per fruire della riduzione della metà dell'importo degli aumenti, presentare l'Isee entro la data del 31 agosto: in caso fosse presentato in ritardo il beneficio, infatti, sarà applicato solo dal mese successivo alla presentazione", prosegue Chiusolo.

"La riunione è stata particolarmente interessante, perché si è consolidato quel metodo, di partecipazione e condivisione, utilizzato per giungere all'approvazione del Regolamento, in nome di una maggiore legalità e trasparenza su una materia così delicata. Si è discusso, poi, del nuovo fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa che avrà una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro: ho ribadito la tesi che il sindaco Mastella ha proposto già in sede Anci, di predisporre un Fondo quinquennale per un Piano Casa 2.0 sul modello di quello lanciato nel Dopoguerra da Amintore Fanfani e che dovrebbe vedere coinvolti in un'ottica di cooperazione istituzionale Ue, Governo, Regione e Comuni. Inoltre in vista del nuovo avviso per gli alloggi Erp, che uscirà probabilmente nel mese di settembre, sono state pianificate le successive attività di supporto ai cittadini", conclude Chiusolo.