Ceppaloni, è in arrivo la Porziuncola: da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto Quarantaduesima edizione: ecco il programma completo

Torna come ogni anno l’imperdibile appuntamento con la “Porziuncola, Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino” che andrà in scena a Ceppaloni (BN) da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto. Quello organizzato dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato è uno degli eventi più attesi dell’estate sannita per chi ama il gusto tipico dei piatti locali e la buona musica popolare.

La macchina organizzativa è già al lavoro da tempo per la XLII edizione. Dopo il successo del 2024 è stato confermato l’allestimento di una vasta “area country” che prenderà vita nella villetta di Piazza Carmine Rossi.

Grande attesa anche per il cast artistico annunciato in questi giorni. Il direttore artistico Luigi Blaso ha strappato il tanto atteso sì dei Sancto Ianne che torneranno in concerto a Ceppaloni nel corso della Porziuncola dopo dieci anni. Il gruppo, nato proprio nel comune che ospita l’evento, dopo i successi raccolti in Italia e anche all’estero aprirà la kermesse musicale denominata “Cippofest” giovedì 31 luglio a partire dalle 22:00.

Venerdì 1 agosto toccherà invece ad MPS, movimento popolare sannita, mentre sabato 3 saliranno sul palco gli Sfessania guidati dal direttore artistico Luigi Blaso. A chiudere la quattro giorni di concerti di musica popolare arriveranno i Lumanera, con i canti e i suoi tipici dell’irpinia.

Tornerà anche l’attesissimo “Ghiottone”, simbolo della manifestazione, che dalla scorsa edizione ha preso “vita” grazie all’interpretazione di un attore.

Gli stand enogastronomici apriranno ogni sera a partire dalle 20:30. Ricordiamo che è disponibile dalle 20:00 alle 24:00 anche il servizio navetta.