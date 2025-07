Nuzzo confermato alla guida della Soprintendenza: il messaggio di Lombardi Le congratulazione del presidente della Provincia per la riconferma

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi si è congratulato con il dott. Mariano Nuzzo, archeologo, per la conferma alla guida della Soprintendenza per le province di Benevento e Caserta. “Il dott. Nuzzo” – ha dichiarato il Presidente Lombardi – “è di alto profilo culturale ed p certamente la persona giusta per ricoprire un incarico tanto prestigioso e rilevante a servizio di un territorio che vanta un patrimonio storico, artistico, ambientale di enorme e riconosciuta importanza e grandiosità che merita di essere tutelato e ulteriormente valorizzato grazie all’intervento di profonde competenze scientifiche quale quella che il dott. Nuzzo può assicurare. Al Soprintendente Nuzzo formulo gli auguri di buon lavoro ed assicuro la più ampia disponibilità della Provincia a cooperare per tutti i programmi e progetti di cui il Soprintendente vorrà sollecitare la nostra partecipazione attiva”.