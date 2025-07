Bonus energia: a settembre l'avviso per accedere ai contributi Per accedere ai contributi occorre attendere la pubblicazione dell'avviso pubblico

Bonus energia 2025, per accedere ai contributi occorre attendere la pubblicazione dell'avviso pubblico, prevista nel mese di settembre. Da allora coloro che possiedono i requisiti che saranno sempre specificati nell'avviso, avranno a disposizione tutto il mese per presentare l'istanza. Lo comunicano da Palazzo Mosti.

Si tratta di un importante strumento - si legge in una nota - che il Comune mette in campo per supportare le famiglie indigenti nel pagamento delle utenze, l'approvazione in Giunta comunale costituisce atto d'indirizzo di natura politica.