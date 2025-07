Alta Velocità e linea Bn-Av-Sa: incontro con Rfi per risolvere criticità I lavori prevedono la soppressione dei passaggi a livello in via Valfortore e contrada Fontanelle

La città di Benevento si appresta ad entrare, in maniera organica, nel sistema nazionale dell'Alta Velocità/Capacità ferroviaria e a incrementare la velocità di collegamento con le province di Avellino e Salerno.

Riguardo i lavori di potenziamento legati al potenziamento della rete ferroviaria in vista di questi lavori di importanza strategica, che prevedono anche la soppressione dei passaggi a livello in via Valfortore e in contrada Fontanelle, il sindaco Clemente Mastella e il Settore Urbanistica sono perfettamente consapevoli di alcune criticità segnalate da consiglieri comunali di maggioranza e residenti, relative a questi interventi.

Pertanto al fine di contemperare le diverse esigenze e risolvere le problematiche, è in programma un tavolo tecnico con Rete Ferroviaria Italiana che sarà ufficialmente convocato non appena avremo la disponibilità temporale dei tecnici RFI. In tale occasione specificheremo che il Comune è pronto a condividere soluzioni progettuali con oneri a carico dell'Ente.