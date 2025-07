"Via Appia. Regina Viarum". A Buonalbergo apre il museo ViATor Inaugurazione domenica 27 per lo sviluppo del territorio lungo l'appia sito Unesco

La forza della Via Appia dopo il riconoscimento Unesco si avverte anche come occasione di accrescimento dell’offerta culturale delle zone interne della Campania.

Domenica 27 luglio, ad un anno dall’iscrizione della “Via Appia. Regina Viarum” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, sarà inaugurato a Buonalbergo dall’amministrazione comunale, nell’antico Palazzo Angelini, il museo denominato ViATor Via Appia Traiana – Officina per la Ricerca, realizzato a valere sui fondi resi disponibili dal Ministero della Cultura per la candidatura UNESCO.

A prendere parte all’evento anche la Rete delle Associazioni del Sito seriale UNESCO “Via Appia- Regina Viarum” della Campania formata da Archeoclub d’Italia, Arci, FIAB, Gruppi Archeologici d’Italia, Italia Nostra, Legambiente, Touring Club Italiano.

Lo spirito che anima la Rete delle Associazioni è quello di cogliere appieno l’opportunità offerta dall’iscrizione della Via Appia nel sito Unesco che, come è stato più volte ribadito, rappresenta un punto di partenza per continuare ad agire con maggiore incisività e concretezza sulle strategie di sviluppo ecosostenibile del territorio attraversato dalla Regina Viarum, facendo leva sulle molteplici valenze archeologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche, ma anche produttive e di cultura materiale e immateriale rappresentate da questo enorme monumento “a cielo aperto” sempre più hub di turismo sostenibile capace di progettare nuovo futuro anche grazie al turismo lento, cammini e cicloturismo. La Rete ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai sindaci dei comuni ricadenti nel sito Unesco, per richiedere una celere costituzione dei coordinamenti Territoriali in ogni provincia onde approdare alla governance del sito seriale entro fine anno.