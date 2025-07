"Il sogno" del Comitato di quartiere Centro storico di Benevento "Abbiamo sognato varchi attivi contro auto selvagge nel centro storico, musica tollerabile e..."

"Abbiamo sognato, complice il caldo, che, tra le tante inaugurazioni, il Comune volesse tagliare il nastro della stagione del rispetto dei cittadini, in generale e di quelli del Centro Storico in particolare. Abbiamo immaginato gli Amministratori intenti ad attivare i varchi, a vegliare sulla quiete degli abitanti del Centro".

Così Luigi Marino, presidente del Comitato di quartiere Centro Storico riaccende i riflettori sull'annoso problema dei varchi non attivi che danno accesso al cuore di Benevento ma non solo...

"Il nostro onirico viaggio è proseguito con la foto del Sindaco che sottoscrive la convenzione con l’ARPAC per la rilevazione delle soglie di tollerabilità, che annuncia di voler controllare il volume di alcune esibizioni (ma, poi, saranno tutte state autorizzate come pubblico spettacolo?), che sradica alcuni arredi discutibili in piazze dal nuovo restyling, che non solo invita i cittadini ad essere civili, ma che sanziona quelli che non lo sono.

Sognavamo, ancora, di controlli dei servizi igienici presenti negli esercizi commerciali, di un bagno pubblico (NO CHIMICO) a beneficio dei turisti, di kermesse che tenessero in maggior conto la storia, l’arte e la cultura della nostra Benevento.

Poi, nella parte più profonda, stretti tra le braccia di Morfeo, abbiamo visualizzato una Città che fa rispettare le regole che impartisce, soprattutto quando organizza o co-organizza gli eventi; una Città in cui non ci si indigna solo per i locali “fuori le mura”, ma nella quale le regole valgono per tutti; una Città che cerchi un confronto sincero con i suoi consociati; una Città inclusiva in cui non vi siano gruppi di stranieri non integrati e non si debba lasciar dormire le persone per strada; una Città in cui il dissenso pacato e motivato, venga considerato prezioso alleato nel miglioramento della cosa pubblica; una Città in cui chi non si adegui ad un determinato modus operandi sia considerato un oppositore, non un nemico; una Città che rispetti sé stessa ed i cittadini.

Poi, purtroppo, il rumore di un clacson di un’autovettura non autorizzata, che portava avventori a rinfrescarsi con bevande alcoliche, storditi da musica ad alto volume, ci ha svegliati. Però, che bel sogno abbiamo fatto!".