Toponomastica: da agosto altre 72 tabelle e 828 numeri civici Proseguirà l'intrapresa opera di riassetto e riordino a Benevento

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo comunicano che dal mese di agosto si proseguirà nell'opera di riassetto e riordino della toponomastica cittadina. Dal mese di agosto è in programma la messa in opera della segnaletica e della numerazione civica delle seguenti aree di circolazione: via Capodimonte, via Eremita, via Masseria Grande, via Cancelleria, via Masseria Cancelleria, via Ginestra, via Cretarossa, via San Cumano, via Alda Merini, via Vallone delle Cornacchie, via Museo dell’Agricoltura insistenti nelle contrade Capodimonte, Cancelleria, San Cumano, Piano Cappelle, Eremita.

Saranno oggetto di revisione della numerazione civica anche le seguenti aree di circolazione insistenti in centro urbano: vie Patrizia Mascellaro, via Francesco de Sanctis, via dei Mulini, via Raffaele Viviani, via Pasquale Centore, via Vincenzo di Napoli.

Nel complesso dunque saranno apposte 72 nuove tabelle stradali e saranno posizionati altri 828 numeri civici.

Le aree di circolazione e la relativa numerazione civica è visibile sul SIT (sistema informativo territoriale) a cui si accede dalla home page del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it) utilizzando la lente di ingrandimento presente in alto a destra e utilizzando lo stradario.

Contestualmente alla messa in opera della numerazione civica verranno distribuite le schede di autocensimento per la modifica dell’indirizzo che potranno essere inviate a mezzo e-mail, e pertanto non sarà necessario recarsi presso gli uffici anagrafici per le variazioni necessarie.

"Finora sono state quasi 10mila le abitazioni che hanno avuto il numero civico. Continuiamo dal mese prossimo - spiegano il Sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo - in quest'operazione di civiltà che consente a famiglie e aziende di numerose contrade cittadine di uscire dal limbo dell'assenza di numero civico, una situazione assurda che creava loro difficoltà logistiche notevoli per attività comuni e cruciali come la ricezione della posta o il soccorso sanitario a domicilio".