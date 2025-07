Museo ViATor: modo migliore per valorizzare Patrimonio Unesco Regina viarum Prosegue il percorso di valorizzazione dell'Appia antica

"A un anno di distanza da questo importante riconoscimento, si celebra oggi un anniversario caratterizzato dall’agire concreto, funzionale e lungimirante, che è il modo migliore per valorizzare il patrimonio Unesco della Regina Viarum, con l’apertura di uno spazio, di un luogo, di un laboratorio di ricerca, che ottimizza le risorse della memoria, indirizzandole verso la promozione del presente e del futuro".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in occasione della cerimonia odierna d'inaugurazione del Museo ViATor a Buonalbergo.

"Grazie all’alacre lavoro degli esperti e dei tecnici, mirabilmente guidati dall’instancabile Angela Ferroni, grazie all’ufficio Unesco del Ministero della Cultura e alla Comunità locale, guidata dal sindaco, complimenti a tutti, con i migliori auguri per questa nuova avventura! - ha proseguito Mastella - Arrivederci a Benevento a fine agosto, per una riunione di condivisione e sottoscrizione del progetto di governance del sito seriale, per procedere a passi rapidi nella fase più decisiva per le sorti di questa opera monumentale che è l’autostrada consegnataci dai Romani al servizio del rilancio dello sviluppo dei territori che attraversa".