A Pietrelcina inaugurata "Via Lucis": tre lampade che inviano messaggi morse Opera di arte pubblica appositamente creata da Liliana Moro



Pietrelcina prosegue il suo percorso con l'arte contemporanea, strumento per impreziosirsi sempre più con ulteriori significati e messaggi universali. E proprio l'arte contemporanea sarà veicolo ed elemento principe nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 con la città di Benevento.

Dopo l'opera di Timothy Schmalz " I embrace you", sabato sera alle 21, in Piazza Giovanni Paolo II è stata inaugurata l'opera di arte pubblica appositamente creata da Liliana Moro, una delle voci più rilevanti dell’arte contemporanea, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Via Lucis è un’opera che si pone come guida e faro di accoglienza per l’umanità: si compone di tre lampade a luce gialla montate su tre alti pali di colore giallo in altrettanti luoghi di Pietrelcina: Campo Sportivo Lino Mastronardi; Piazza Giovanni Paolo II; Piana Romana.

La particolarità di queste lampade è l’emissione per ognuna di esse di un diverso messaggio attraverso il segnale Morse. Messaggi di riflessione e speranza, tratti dalla Carta dei diritti di Lampedusa, dal pensiero di Václav Havel e di San Pio; così il borgo di Pietrelcina idealmente si trasforma in un luogo di “approdo” dove trovare o ritrovare la propria luce interiore e spirituale.