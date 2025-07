Parco regionale del Taburno. Mancano cassonetti: rifiuti disseminati - FOTO Spettacolo indecente agli occhi dei visitatori. Sacchetti lungo la strada poi rotti dagli animali

Quasi due chilometri di rifiuti disseminati nelle aree pic nic e lungo la strada che attraversa parte del Parco Taburno – Camposauro. Uno spettacolo indecente per quanti ieri hanno deciso di fare una passeggiata nei boschi bellissimi che dalla Valle Vitulanese si estendono nel territorio della Valle Caudina.

Ed è proprio qui che un nostro lettore ha trovato e fotografato lo scempio lasciato dagli incivili e da coloro che, magari in buona fede, non trovando cassonetti, hanno lasciato il sacchetto della spazzatura prodotta durante la scampagnata a margine della strada con la speranza che fosse attivo il servizio di raccolta.

Ma dalle foto evince che si tratta anche di rifiuti accumulati da tempo e che non sono stati raccolti come avviene in altri comuni, come Vitulano, che ha regolamentato l'accesso e l'uscita dalle aree pic nico proprio per evitare situazioni che invece è possibile trovare lungo la strada in direzione Valle Caudina.

Ora la speranza è che intervengano i Comuni e il Parco Regionale del Taburno per organizzare la pulizia di quei luoghi.