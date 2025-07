Samte: i lavoratori chiedono incontro urgente e rilancio Stir Casalduni La richiesta dei sindacati di categoria

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL BN, FIT CISL Irpinia Sannio, UILT Irpinia Sannio, unitamente alla RSU aziendale, esprimono profonda preoccupazione, attraverso una nota, per la critica situazione lavorativa dei dipendenti della SAMTE srl e per il persistente blocco delle attività presso lo STIR di Casalduni.

La Crisi Occupazionale e Aziendale

La precarietà economica dell'azienda e il fermo prolungato dello STIR stanno gravemente compromettendo le prospettive e la dignità dei lavoratori. Da oltre otto anni, queste maestranze sopportano una situazione insostenibile con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio.

Richiesta di Confronto Istituzionale

Le organizzazioni sindacali provinciali e la RSU aziendale ritengono improrogabile un confronto urgente. L'incontro dovrebbe vedere la partecipazione del Presidente della Provincia di Benevento, del Presidente dell'ATO, dei rappresentanti regionali competenti e della dirigenza SAMTE srl. L'obiettivo è fare piena chiarezza sul futuro dell'impianto e dei lavoratori.

Urgente Avvio del Progetto di Trasferenza Temporanea

È fondamentale e non più procrastinabile fornire certezze riguardo all'avvio, in tempi brevi, del progetto di Trasferenza Temporanea presso il sito STIR di Casalduni. Le sigle sindacali sottolineano che questa proposta è stata tecnicamente definita e valutata positivamente dallo staff SAMTE, risultando oculata e funzionale.

L'attuazione tempestiva di tale progettualità rappresenterebbe una risposta concreta ai problemi storici che affliggono i lavoratori da 8 anni con sacrifici di natura economica, e offrendo al contempo un'opportunità strategica per l'intero territorio provinciale. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso lo STIR di Casalduni da parte dei Comuni del Sannio, comporterebbe vantaggi economici e organizzativi significativi, contribuendo a una

gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti e a un contenimento dei costi per la cittadinanza.

Appello dei sindacati

Le Organizzazioni Sindacali non comprendono le ragioni che continuano a rallentare un'opportunità straordinaria e strategica per il territorio. Si rischia di perdere un'occasione preziosa che, al contrario, dovrebbe essere colta con determinazione e responsabilità. È fondamentale valorizzare un servizio essenziale e riconoscere il merito dei cittadini del Sannio, da sempre virtuosi nella raccolta differenziata.