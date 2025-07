Alta Velocità e passaggi a livello: con Rfi soluzioni per evitare disagi Riguardo alla soppressione dei passaggi a livello

"Circa la vicenda della soppressione dei passaggi a livello a via Valfortore e a contrada Fontanelle, nei pressi della scuola e della parrocchia, stiamo seguendo con attenzione la vicenda insieme all'Amministrazione, ai settore competenti e a Rete ferroviaria italiana. I lavori per l'Alta Velocità ferroviaria sono d'importanza strategica ma è opportuno mitigare i disagi che deriveranno dagli interventi che sono necessari per il principio d'interesse strategico nazionale", lo spiegano in una nota i consiglieri di maggioranza Giovanni Zanone e Marcello Palladino.



"Riguardo la vicenda di via Fontanelle, dopo un sopralluogo con l'assessore ai Lavori pubblici Pasquariello con la presenza di un rappresentante di un comitato zonale, abbiamo condiviso la necessità di realizzare un sovrappasso pedonale, considerato che il sottopasso veicolare sarà realizzato qualche chilometro più a nord. A via Valfortore occorre intervenire sul tracciato attualmente previsto o con una modifica a quello attuale che sarebbe possibile attivando una procedura d'esproprio o con un ulteriore sovrappasso, poiché il mero sbocco nella zona industriale è da considerarsi insufficiente.

Il sindaco Mastella ha dato piena disponibilità a concordare con Rete ferroviaria italiana le migliori soluzioni tecniche possibili: tutti siamo consapevoli della ragionevolezza delle preoccupazioni di cittadini, commercianti e studenti (vista la vicinanza con il polo universitario) che abbiamo tutta l'intenzione di tutelare: dopo Ferragosto in tal senso il sindaco Mastella s'incontrerà con i responsabili Rfi", concludono Zanone e Palladino.