Asse interquartiere, ok in Giunta collegamento Mellusi-Porta Rufina Permetterà un collegamento pedonale veloce tra la zona alta e Porta Rufina

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane una integrazione al documento d'indirizzo alla progettazione per la realizzazione dell'Asse interquartiere Mellusi-Libertà che prevede la realizzazione di un collegamento pedonale con scale mobili e piattaforme per raggiungere da viale Martiri d'Ungheria la stazione ferroviaria di Porta Rufina che sarà oggetto di potenziamento nell'ambito dell'elettrificazione della linea Bn-Av-Sa.

"E' stato il sindaco Mastella - spiegano il vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, proponenti del provvedimento - a volere questo importante addendum al documento di progettazione che permetterà un collegamento pedonale veloce tra la zona alta e Porta Rufina: sarà realizzato, con scale mobili e piattaforme automatizzate e consentirà un accesso veloce ad un polo ferroviario che sarà potenziato e diventerà vitale per collegare la città soprattutto ad Avellino e Salerno. Così si arricchisce un 'opera di strategica importanza che consentirà, quando sarà realizzata, di collegare in maniera efficiente e rapida l’area del Viale Mellusi con il rione Libertà, garantendo un collegamento funzionale tra queste due aree della città che può essere generatore di rigenerazione urbana, coesione e riequilibrio socio-economico, sostenibilità ambientale".