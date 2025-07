Strada provinciale, al via i lavori in Valle Telesina Due gli interventi programmati per un importo di oltre 670mila euro

Sono stati consegnati alle imprese aggiudicatarie i lavori per due interventi per la messa in sicurezza di strade provinciali. Lo comunica la Provincia di Benevento.

Precisamente i cantieri, che complessivamente comportano una spesa di oltre 670mila euro, riguardano le provinciali numero 78, 79 e 62 nel territorio della Valle Telesina.

Alla consegna erano presenti il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Presidente della Comunità Montana Titerno – Tammaro Pasquale Di Meo, il sindaco di San Lorenzello Antimo Lavorgna, i Consiglieri Comunali di Castelvenere Giovanni Pascale e Alfonso Scetta in rappresentanza del sindaco Alessandro Di Santo, il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano con i tecnici Giancarlo Marcarelli e Carmine Randelli e i Titolari delle Imprese aggiudicatarie dei lavori.

In particolare gli interventi prevedono la sistemazione del movimento franoso sulla strada 78 in territorio di San Lorenzello per un importo di 500mila euro (il programma dei lavori prevede il completamento in 210 giorni effettivi) e la realizzazione della rotatoria in località San Tommaso di Castelvenere all’incrocio della provinciale numero 79 con la numero 82 per 167mila euro (l’opera sarà consegnata entro 120 giorni lavorativi).

Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha precisato che “per molte opere della Provincia che potrebbero essere avviate in breve tempo si profilano però ostacoli inerenti all’accesso ai terreni interessati che allungano i tempi di esecuzione. In ogni caso - ha confermato - resta massima l’attenzione della Provincia per le esigenze del territorio e dei cittadini utenti soprattutto ai fini della sicurezza nella percorrenza delle strade. Con i cantieri di lavori che oggi vengono consegnati alle ditte contiamo di offrire ai cittadini condizioni di maggiore sicurezza attenuando in misura significativi i rischi di incidentalità nei territori di San Lorenzello e Castelvenere, consentendo così ai tanti turisti un migliore accesso agli splendidi borghi del comprensorio, nonché ai commerci e alle attività produttive locali di potersi sviluppare”.

Il sindaco di San Lorenzello, Antino Lavorgna

Il sindaco di San Lorenzello Lavorgna ha evidenziato l'importanza dell'opera per “risolvere un problema assai grave pregiudicante l’accesso stradale in sicurezza al territorio di San Lorenzello. Sono grato per l’impegno profuso dal Settore Infrastrutture per la redazione del progetto esecutivo di risanamento della frana ed in particolare ringrazio il Dirigente Giordano che ha sempre manifestato la sua più ampia disponibilità per superare le presenti condizioni di pericolo”.

Il consigliere comunale di Castelvenere, Giovanni Pascale

Il Consigliere comunale Pascale, inoltre, ha evidenziato la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Castelvenere per la consegna dei lavori di “una rotatoria attesa dalla cittadinanza da almeno 15 anni e che portò ad una raccolta di firme volta a sollecitare il superamento di un incrocio molto pericoloso. Siamo certi che la rotatoria in località San Tommaso contribuirà a ridare serenità a tutti gli utenti delle strade che attraversano i bellissimi centri della Valle Telesina. Ringrazio la Provincia ed il Presidente Lombardi per quanto hanno fatto a favore del territorio”.