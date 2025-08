Camera di Commercio: due bandi per le imprese Irpine e Sannite Stanziati 200 mila euro per l’Innovazione, la Sostenibilità e l’Imprenditorialità giovanile

La Camera di Commercio Irpinia Sannio rafforza il proprio impegno a sostegno della competitività delle imprese del territorio e della promozione dell’autoimprenditorialità, con la pubblicazione di due nuovi bandi che mettono a disposizione complessivamente 200 mila euro a fondo perduto.

Il primo bando, con una dotazione di 150.000 euro, è rivolto a tutte le micro, piccole e medie imprese e sostiene interventi per la transizione digitale ed ecologica. Rientrano tra le spese ammissibili l’adozione di tecnologie abilitanti 4.0, soluzioni per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, consulenze specialistiche e investimenti in innovazione. I voucher possono coprire fino a 5.000 euro per impresa.

Il secondo bando, finanziato con 50.000 euro, si inserisce nel quadro del progetto camerale Formazione Lavoro, con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa tra i giovani. È infatti dedicato a start-up e PMI innovative, imprese giovanili e imprese sociali, e intende supportare la realizzazione di campagne di comunicazione digitale per valorizzare le iniziative imprenditoriali più dinamiche, con una particolare attenzione alle esperienze capaci di ispirare le nuove generazioni verso percorsi di autoimprenditorialità.

In quest’ottica, la comunicazione digitale non è solo strumento promozionale, ma leva strategica per diffondere buone pratiche, generare modelli positivi e stimolare il protagonismo giovanile. I progetti selezionati dovranno includere contenuti multimediali, tra cui un video storytelling da veicolare anche sul portale nazionale SNI – Servizio Nuove Imprese di Unioncamere.

“Attraverso questi bandi – dichiara il Commissario Straordinario Girolamo Pettrone – la Camera di Commercio conferma la propria funzione di presidio attivo sul territorio, capace di sostenere le imprese in percorsi concreti di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Non meno importante è l’azione di orientamento verso l’imprenditorialità giovanile, che trova proprio nella comunicazione digitale uno strumento potente per valorizzare storie di successo e diffondere cultura d’impresa. Accompagniamo così lo sviluppo locale con interventi mirati, coerenti con gli indirizzi del sistema camerale e con le esigenze reali del nostro tessuto produttivo.”

Le domande per il Bando Doppia Transizione Digitale ed Ecologica potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 settembre 2025, mentre per il Bando Comunicazione Digitale il periodo di candidatura è dalle ore 9 del 18 settembre, esclusivamente attraverso la piattaforma ReStart ( https://restart.infocamere.it ).

Al fine di supportare le imprese nella presentazione delle domande l’Ente camerale ha organizzato un webinar informativo venerdì 12 settembre alle ore 10.30 mediante piattaforma zoom in cui saranno presentati entrambi i bandi e fornite tutte le indicazioni di carattere operativo a cura degli esperti di Infocamere per l’utilizzo della piattaforma ReStart. La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione on line.