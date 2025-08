Appia Epitaffio: domani modifiche al traffico per la processione Dalle 18.30 e fino alla fine del corteo religioso

Domani, domenica 3 agosto, alle ore 18.30, si terrà la celebrazione in onore di Sant’Anna presso l’omonima chiesa in zona Epitaffio, da dove, successivamente partirà la processione fino al palazzo “Ciniglio”, per poi fare ritorno in chiesa alle ore 21.00 circa. Per questo motivo, dalle ore 18.30 e fino al termine del percorso, in Via Epitaffio S.S.7 Appia, sono istituiti per tutti i veicoli il senso unico alternato, il limite massimo di velocità è fissato a 30 km/h e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo vige la sospensione momentanea della circolazione sulla strada comunale di collegamento tra la chiesa di sant’Anna e la S.S.7 Appia. A regolare la circolazione stradale è incaricata la Polizia Municipale, che raccomanda la massima prudenza agli utenti. Considerata l’importanza dell’arteria stradale interessata dal passaggio della processione è opportuno transitare nella fascia oraria 18.30 – 21.00 solo se necessario al fine di evitare ingorghi che potrebbero verificarsi.