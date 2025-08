Al via riqualificazione della Rotonda dei Pentri alle porte di Benevento Lavori Terna ed E-distribuzione per riqualificare la centrale elettrica come chiesto dal Comune

La rotatoria dei Pentri, una delle principali porte di accesso alla città di Benevento, sarà interessata da un importante intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che prende forma grazie alla collaborazione istituzionale con Terna ed E-Distribuzione, due tra i più importanti operatori italiani nel settore elettrico.

L’intervento nasce dalla volontà condivisa di restituire decoro e armonia visiva a un’area nevralgica del tessuto urbano, oggi caratterizzata dalla presenza di infrastrutture elettriche di lunga data. Sebbene queste strutture abbiano svolto nel tempo un ruolo fondamentale per garantire l’affidabilità e la continuità del servizio elettrico a Benevento e nei territori limitrofi, il progetto mira oggi a una loro progressiva riorganizzazione e integrazione più attenta al contesto urbano.

Il piano prevede una prima fase di lavori a cura di Terna, che procederà alla delocalizzazione delle proprie infrastrutture e alla messa in sicurezza dell’area. Tecnici specializzati sono già al lavoro da un paio di settimane. Una volta completata questa fase, sarà E-Distribuzione a intervenire con operazioni di smantellamento delle strutture non più attive, la pulizia e la sistemazione del sito, e infine con interventi di valorizzazione ambientale come la piantumazione di essenze verdi e l’installazione di schermature visive a basso impatto.

L’obiettivo condiviso è quello di recuperare un’importante area urbana, migliorando l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture residue, in linea con i principi di sostenibilità e rigenerazione urbana promossi sia dal Comune sia dalle due aziende.

I lavori, una volta avviati, si concluderanno entro la fine dell’anno, e porteranno alla realizzazione di uno spazio più ordinato, curato e coerente con l’identità della città, migliorando anche la percezione estetica di un punto strategico del territorio.

«La riqualificazione della rotatoria dei Pentri – dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella– è un intervento che consideriamo strategico per l’immagine della città. Da tempo volevamo restituire valore e dignità a quest’area, e grazie alla collaborazione attiva con Terna ed E-Distribuzione oggi possiamo dare avvio a un processo di trasformazione concreta, che unisce funzionalità e rispetto per l’ambiente».

Terna ed E-Distribuzione, da parte loro, confermano l’impegno a collaborare con i territori in cui operano, non solo garantendo un servizio essenziale come quello dell’energia elettrica, ma anche contribuendo alla valorizzazione paesaggistica e al miglioramento della qualità urbana. Entrambe le aziende sottolineano come questo progetto rappresenti un esempio virtuoso di integrazione tra infrastrutture strategiche e cura del contesto urbano.

Da Qualche tempo automobilisti e residenti delle zone limitrofe chiedono anche la rimozione della baracca allestita durante la protesta degli agricoltori e che oggi è in completo disuso.