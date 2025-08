Indian Bikers, Jubileum Run si parte da Benevento: "Pronti per un lungo viaggio" Oggi inaugura la Club House sannita. Domattina tanti biker in partenza per il Jubileum Run

Gli Indian Bikers Mc South Italy sono pronti per celebrare il Jubileum Run 2025, che quest'anno per la prima volta parte dalla città di Benevento. In queste ore stanno arrivando, nel capoluogo sannita, motociclisti da tutta Italia, e non solo, per l'edizione 2025, che ogni anno vede sfilare, attraverso 4 regioni del Sud Italia, bikers in arrivo da ogni parte del Paese, e non solo. Tantissimi i centauri che approderanno nel capoluogo sannita quest'anno, per un viaggio unico, che si snoderà attraverso le club house del Chapter più longevo Mc del sud Italia.

Il Jubileum Run 2025 parte da Benevento

Si alza il sipario sul Jubileum Run 2025, lo storico raduno itinerante organizzato dagli Indian Bikers Motorcycle Club South Italy, che quest’anno celebra il traguardo dei 35 anni di attività. Un evento nell'evento, che rinsalda i valori di fratellanza e unione del Chapter. La partenza ufficiale del Run avverrà proprio da Benevento, dove stasera, sabato 2 agosto 2025, alle 20:00 si terrà l’inaugurazione della nuova Clubhouse del chapter locale. "Siamo emozionati ed orgogliosi di questo importante risultato. - racconta il presidente Marco Liuzzi - Siamo fieri di fare parte di una grande famiglia, quella degli Indian Bikers, che riesce a realizzare valori preziosi come quello della fratellanza. Non si tratta solo di passione per le moto, ma anche di un modo ancora genuino e autentico di testimoniare valori e ideali nobili".

Stasera inaugura il Chapter di Benevento

L’appuntamento per questa sera per l'inaugurazione della club house è nella zona industriale di Ponte Valentino, lungo la SP 44, dove è previsto un evento aperto al pubblico, all’insegna della musica, del buon cibo e della passione per le due ruote. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Route 92 a.s.d.-a.p.s. e con il patrocinio del comitato zonale ASI AV-CE-BN. Ci saranno stand a tema, area food & drink, musica dal vivo con tre band on stage (The Infinite 23 and beyond e Aura e Marilyn)e campeggio libero.

Le tappe del run in 5 regioni

Un evento aperto a tutti, una grande festa dal sapore rock. Il Jubileum Run partirà domani proprio dalla club house di Bevento e attraverserà viale Mellusi, viale degli Atlantici, viale Mellusi, costeggerà l'Arco di Traiano per poi dirigersi verso la Superstrada, per imboccare l'autostrada: destinazione Basilicata. Una lunga colonna di cavalli d'acciaio, un corteo che farà vibrare i cuori di quanti assisteranno al passaggio di un incredibile processione di moto, attraverserà la città per poi partire alla volta della prima tappa: Matera, Chapter Madre. Poi ogni giorno una tappa, un nuovo viaggio. Ecco il calendario del Jubileum Run 2025: 3 agosto – Matera Mother Chapter Clubhouse; 4 agosto – Marina di Pulsano (TA): tappa presso il Teepee Camping; 5 agosto – Miglierina (CZ); 6 agosto – Catania: gran finale nella sede degli Indian Bikers MC.