Benevento alla ribalta in tv: sulle orme dell’apostolo Bartolomeo Racconta del capoluogo sannita la puntata di domani di In Cammino con Padre Enzo Fortunato

Continua il viaggio in Campania di In Cammino – tra arte e fede, il programma condotto da padre Enzo Fortunato, scritto da Paola Miletich e con la regia di Marco Capasso. Dopo le prime quattro puntate, che hanno registrato ascolti superiori alla media di rete, la quinta tappa – in onda lunedì alle ore 15:10 su RAI3 – ci conduce a Benevento, antica città del Sannio, dove la storia e la spiritualità si intrecciano da millenni.

Il cammino prende avvio dal cuore della devozione locale: San Bartolomeo Apostolo, patrono della città e figura di profonda fede, le cui reliquie sono custodite con grande venerazione.

Tra i silenzi solenni della Chiesa di Santa Sofia, scrigno longobardo e patrimonio UNESCO, scopriremo i segni della storia sacra. Proseguiremo tra le tracce romane e le testimonianze paleocristiane che raccontano di una città da sempre crocevia tra il sacro e la storia.

Gli ospiti della puntata saranno il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, il soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Mariano Nuzzo, e Costantino D'Orazio, Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria. Non mancheranno straordinarie ricostruzioni virtuali del Teatro Romano di Benevento, in una città che vanta ben due siti Patrimonio UNESCO: la Chiesa di Santa Sofia e la Via Appia Antica.

«Benevento è una città che custodisce il respiro degli apostoli – ha dichiarato padre Enzo Fortunato –. Qui, tra pietre che raccontano duemila anni di storia, incontriamo la forza di una fede che continua a camminare insieme all’arte, alla bellezza e alla speranza».