Soppressione dei passaggi a livello: le rassicurazioni di Mastella "Dialogo aperto con RFI, a breve non accadrà nulla"

"Riguardo i lavori legati al potenziamento della rete ferroviaria e all'Alta velocità che prevedono anche la soppressione dei passaggi a livello in alcune zone della città, ho avuto una ulteriore interlocuzione, nelle scorse ore, con il management di Rete Ferroviaria Italiana: mi hanno garantito che nell'imminenza non accadrà nulla e tutto resterà com'è, anche per questioni tecniche e legate a disponibilità di risorse finanziarie", lo sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Inoltre mi è stato garantito da RFI che allorquando, e non è a breve, il problema si porrà c'è totale disponibilità ad adottare le soluzioni tecniche migliori e più opportune. Nessuno vuole isolare o tagliare fuori nessun altro, questo è fuori discussione.

Comprendo le preoccupazioni di alcuni residenti e l'Amministrazione e la maggioranza sono vigili e attivi su questa questione dal primo istante. Non comprendo speculazioni politiche che invece sono fuori luogo e inutili", conclude Mastella.