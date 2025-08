Ospedale San Pio: nuovo investimento tecnologico Il nuovo tavolo settorio è stato introdotto nella sala autoptica

L’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, continua l’opera di potenziamento del parco tecnologico ospedaliero.

Il nuovo tavolo settorio è stato introdotto nella sala autoptica del Presidio Ospedaliero “Rummo” presso il Servizio di Medicina Legale.

L’attrezzatura è dotata di:

-elevazione automatica del piano di lavoro,

-sistema di aspirazione liquidi biologici incorporato,

-sensore monitoraggio dei filtri di depurazione.

Si tratta sistemi all’avanguardia per permettere in sicurezza lo svolgimento degli esami autoptici, abbattendo il rischio biologico degli operatori e permettendo, un più agevole svolgimento dell’attività tecnica, necessaria per dirimere quesiti di natura clinico scientifica e di pertinenza giudiziaria. L’AORN San Pio ha stipulato un Protocollo di Intesa per gli accertamenti medico legali con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. L’AORN mette a disposizione i propri locali e le proprie tecnologie: nel personale in servizio conta dirigenti medici con esperienza in campo autoptico che collaborano stabilmente con gli Uffici giudiziari.

La progressiva dotazione di tecnologie all’avanguardia sono utili per le attività di prelievo di tessuti nei “donatori a cuore fermo”, in cui il decesso sia stato accertato con criteri cardiocircolatori (ECG).

“Investire in tecnologia ed innovazione, significa poter effettuare passi in avanti nelle indagini settorie - evidenzia il Direttore Generale Maria Morgante -. L’attenzione al miglioramento dei dispositivi medici ospedalieri rappresenta una precisa volontà di proseguire la sinergia interistituzionale al servizio della collettività e soprattutto dei cittadini utenti".