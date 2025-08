Gattino nel motore di un'auto a Benevento: salvato dalla municipale E' accaduto al Rione Ferrovia: gli agenti lo hanno sentito miagolare da un'auto in transito

Aveva provato a cercare riparo purtroppo cacciandosi in una situazione pericolosa. A salvarlo, però, la polizia municipale. Protagonista della disavventura, questa mattina, un cucciolo di gatto che si è nascosto nel vano motore di un'auto.

Il gattino, per fortuna, è stato recuperato.

Gli agenti della municipale operanti in via Paolo Diacono, al rione Ferrovia, hanno udito il miagolio proveniente da un'auto in transito. Intuito il pericolo hanno fatto accostare il conducente e con non poche difficoltà sono riusciti a trarre in salvo il piccolo animale. Che sta bene e pare sia stato già adottato.