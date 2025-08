Candidatura Benevento Capitale Cultura: nuovo incontro in vista del dossier Prosegue la fase di ascolto e condivisione

Nell’ambito dei percorsi di condivisione diretti alla costruzione partecipata del dossier di candidatura aperta della Città di Benevento a “Capitale Italiana della Cultura 2028”, in co-progettazione con la Fondazione di Comunità e la Fondazione Meno, si è tenuto questa mattina, a Palazzo Paolo V, un incontro di ascolto attivo con gli operatori del mondo dell’informazione, finalizzato ad accogliere spunti, riflessioni, suggestioni e proposte, dirette ad integrare la progettualità in cantiere.

“In particolare – ha spiegato l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini al termine del proficuo incontro – abbiamo voluto raccogliere il punto di vista e il contributo critico, costruttivo e propositivo di chi opera quotidianamente nel mondo dell’informazione, con l’intento di condividere idee, modelli, metodi e percorsi comunicativi, in grado di arricchire ulteriormente il processo diretto alla presentazione del dossier che, com’è noto, dovrà avvenire entro il prossimo 25 settembre. In pratica, possiamo affermare che, per la prima volta, i professionisti dell’informazione e della comunicazione sono diventati essi stessi parte integrante della strutturazione dei contenuti di una complessa e articolata rete di programmi e progetti che, oltre a fare notizia, dando risalto all’esterno delle potenzialità delle idee in cantiere, ci auguriamo concorrano alla promozione di valore e al rafforzamento delle opportunità di sviluppo concreto e dinamico del territorio”.

All’incontro di questa mattina ha partecipato anche Domenico Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Pietralcina. Cittadina quest’ultima che, com’è noto, affianca la città di Benevento nella costruzione di una proposta che valorizzi le peculiarità di entrambi i centri all’insegna del dialogo e dell’alleanza per il bene comune del Sannio intero.