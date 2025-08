Caf Acli Service Benevento: attenzione ai messaggi truffa Parente: numerose segnalazioni evidenziano un fenomeno diffuso

Acli Service Benevento mette in guardia dai messaggi truffa che negli ultimi giorni stanno giungendo agli indirizzi delle utenze telefoniche di molti contribuenti. Nel testo, dai toni perentori, s'invita a chiamare "con urgenza" un numero telefonico col pretesto generico di fornire "comunicazioni che la riguardano".

"Avvisiamo i nostri clienti che tali sms corrispondono a una truffa" afferma Filiberto Parente, amministratore Caf Acli Service Benevento. "Trattasi infatti della cosiddetta tecnica del "fishing", ovvero adescare con finte comunicazioni che nascondono scopi fraudolenti e non costituiscono in alcun modo avvisi inoltrati da Caf Acli come da nessun altro Caf. Raccomandiamo pertanto a chiunque li abbia ricevuti, o dovesse riceverne, di ignorare il messaggio e non chiamare il suddetto contatto telefonico". Per l'occasione, si comunica inoltre la chiusura estiva degli sportelli di via Francesco Flora 31, da lunedì 11 a venerdì 15 agosto, con riapertura al pubblico da lunedì 18.