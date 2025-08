Degrado immobile ex giudice di Pace: la denuncia dell'associazione Plastic Free Cespa: una situazione fonte di pericolo con riflessi notevoli per igiene e sanità pubblica

Una richiesta di accesso civico generalizzato per cercare di far risolvere lo stato di degrado ambientale in cui versa il Porticato dell'ex giudice di pace, in Piazza Risorgimento a Benevento. L'ha inoltrata al comune di Benevento - assessorato all'ambiente e all'Asia il referente provinciale dell'associazione Plastic Free, Mauro Cespa.

“Preciso – chiarisce Cespa - che l'incuria dei titolari proprietari dell'immobile può essere causa di conseguenze anche rilevanti, in quanto la mancata manutenzione, oltre a costituire fonte di pericolo per l'abbandono di varie tipologie di rifiuti con rischi ambientali notevoli e riflessi anche sull'igiene e sanità pubblica, favorisce la proliferazione di animali infestanti (topi, insetti, zecche ecc.) e, a causa della rottura dei vetri posti sulle porte di accesso, il deposito e l'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni tipo.

Ad oggi – aggiunge - solo l'Asia ha risposto riferendo che l'immobile risulta privato e che non ha possibilità di intervento in base alla convenzione con il Comune”.