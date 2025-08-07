Ospedale San Pio: nuovo prelievo d'organo Prelevato fegato da paziente donatore e successivo trapianto nel paziente ricevente azione di valore

Un nuovo prelievo d’organo è stato effettuato presso l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio” di Benevento, centro inserito nella rete regionale trapianti. Il prelievo del fegato da un paziente donatore e il successivo trapianto nel paziente ricevente rappresentano un'azione di grande valore, che può salvare una vita e testimonia l'efficacia del lavoro di équipe coinvolta nel processo. L’organo è stato prelevato da un paziente ricoverato presso la UOC di “Neurorianimazione” per danno cerebrale irreversibile causato dall’insorgere di una patologia acuta e, le attività legate all’accertamento e al “procurement”, sono state coordinate dal Direttore della UOC Neurorianimazione Vincenzo Boniello.

Un’attività di squadra egregiamente gestita

La stretta collaborazione tra Neurorianimatori – Coordinamento Regionale Trapianti e Centro Nazionale Trapianti ha consentito di allocare l’organo del donatore secondo i criteri di priorità stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti (CNT). Le attività, come sempre accade in questi casi, sono state svolte in collaborazione sinergica con il “Centro Regionale Trapianti” e hanno coinvolto le Unità Operative di Neurorianimazione, Direzione Medica di Presidio - Medicina Legale, Chirurgia d’Urgenza, Anatomia Patologica, Neurologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini e Neurochirurgia della AORN San Pio. Un’attività di squadra egregiamente gestita e che ha visto impegnate le diverse figure professionali per molte ore.

Dg Morgante: collaborazione e formazione fondamentali per intervenire con la necessaria tempestività

“Un sincero ringraziamento va alla famiglia del donatore che ha dimostrato grande forza ed amore per la vita, in un momento di profondo dolore – evidenzia il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante -. La rete regionale di collaborazione e la formazione continua del personale sanitario sono elementi essenziali per una sempre maggiore integrazione tra componenti mediche, chirurgiche, anestesiologiche, rianimatorie ed infermieristiche: fondamentali per intervenire con la necessaria tempestività”. La cultura della donazione è sempre più matura e diffusa presso la popolazione e l’AORN San Pio, grazie all’attività di sensibilizzazione del Coordinamento Aziendale per la Donazione Organi e Tessuti e Trapianti favorisce le corrette informazioni, utili a garantire una scelta consapevole.