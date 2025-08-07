Volpe saluta l'Asl di Benevento: dirigerà l'ospedale di Caserta "Lascio un'azienda rinnovata, nel cuore mi sento sannita"

“Un percorso di sei anni che ha cambiato quest'azienda mi ha regalato un'esperienza professionale stimolate. Nel cuore mi sento sannita”. Gennaro Volpe non nasconde l'emozione nel giorno dei saluti. E' ormai concluso il percorso da direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Benevento che ha guidato per due mandati dal 2019 e dopo gli incontri istituzionali Volpe ci tiene al confronto con l'intero organico aziendale.

E' un applauso sincero quello che saluta il suo ingresso nella sala conferenze di via Oderisio dove il manager ripercorre le sfide affrontate.

Il lavoro svolto e l'emergenza covid

“Sei anni – riflette – con tre caratterizzati dalla pandemia da Covid19 che hanno rappresentato un momento di grande intensità. Il Sannio e questa squadra ha saputo darmi tanto – rimarca -. In questi anni abbiamo costruito molto. Lascio un'azienda con nuove strutture, un hospice, un ospedale di comunità, ci sono attrezzature che non si erano mai viste nel Sannio: abbiamo una risonanza magnetica, più tac, mammografi, ecografi”.

Le sfide del futuro: l'apertura di ospedali e case di comunità

E non nasconde un po' di rammarico “Devo dire che mi dispiace andare via in questo momento quando stanno per vedere la luce tutte le strutture realizzate con il PNRR. Mi sarebbe piaciuto attivare case e ospedali di comunità che sono tra le esigenze più importanti e attese dal territorio”.

E sulla manager Tiziana Spinosa che arriverà a giorni per guidare l'Asl di Benevento commenta “Sarete in ottime mani, è una collega molto esperta di territorio

Ambulanze obsolete: nessun problema ai soccorsi

Infine sulla questione delle ambulanze obsolete smorza i toni: “Sul tema mi sono confrontato anche con il Prefetto. Credo si sia esagerato. C'è un problema legato al ricambio di alcune ambulanze ma questo non ha influito sui soccorsi, fermo restando che chiederemo spiegazioni all'Ats coinvolta”.

La nuova destinazione: guiderà l'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

E poi guarda al futuro. Per Volpe, infatti, c'è pure una nuova importante avventura: è di qualche ora fa la nomina a direttore generale dell'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. “Ne sono felice – commenta – è un'azienda ospedaliera veramente all'avanguardia e dunque mi fa piacere”.