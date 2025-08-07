In Provincia Lombardi riceve Moccia: l’amministratore più longevo d’Italia Da 45 anni senza interruzioni ricopre la carica di consigliere comunale

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto stamani nella Sala del Presidente alla Rocca dei Rettori il Consigliere Comunale di Castelvenere Mario Moccia, che da 45 anni senza interruzioni ricopre tale carica ed è, pertanto, considerato l’amministratore più longevo d’Italia.

Il Presidente Lombardi ha voluto l’incontro con il Consigliere Moccia per rendere omaggio – ha detto – ad una figura esemplare di amministratore locale.

«Mario Moccia ha rappresentato e rappresenta una vera e propria guida per chi è stato chiamato dal voto popolare a tutelare gli interessi della collettività e a lavorare per il pubblico bene Moccia, a prescindere dalle posizioni politiche di appartenenza, ha tracciato un percorso politico-amministrativo encomiabile. La sua persona merita il più alto rispetto e la più sentita considerazione per i valori civili che ha saputo incarnare nel lavoro quotidiano di Consigliere comunale. Le Istituzioni locali acquistano la loro autorevolezza e forza grazie all’azione quotidiana di uomini e donne che prestano la loro opera disinteressatamente a favore dei concittadini e della comunità di appartenenza: e non c’è dubbio che in tutti questi decenni Mario Moccia abbia rappresentato in questo senso un modello straordinario. Considero per me un onore a nome del Sannio tutto ringraziare Mario Moccia per quanto ha fatto nella sua vita pubblica».