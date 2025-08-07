Passaggio a livello di via Pietà, Mastella rassicura: "Non verrà soppresso" La nota del sindaco letta dal consigliere Zanone nel corso dell'assemblea del comitato di zona

"No alla soppressione del passaggio a livello di via Pietà". È il monito del Comitato di zona che si è riunito in assemblea per discutere delle proposte e delle eventuali soluzioni da adottare per scongiurare la chiusura dell'attraversamento ferroviario che renderebbe via Pietà "un vicolo cieco". A spiegare la propria posizione è stato Gennaro De Luca, esponente del Comitato di via Pietà: "Siamo contrari. Partiamo dai problemi della viabilità, dove non c'è alcun divieto di transito per i mezzi pesanti che eccedono con la velocità, causando dei pericoli ai cittadini del posto. Gli stessi sono costretti in proprio al taglio dell'erba che non viene effettuato, se non agli inizi di via Pietà. Ci sono grosse buche in strade con ingressi molto stretti: questo porta le macchine a dover fare gli slalom anche tra i pedoni".

"L'unica tecnologia fattibile sarebbe quella a infrarossi"

De Luca ha proseguito: "Ci opporemo per non far chiudere il passaggio a livello. Abbiamo studiato delle alternative che sono molto costose. L'unica tecnologia utile sarebbe quella a infrarossi che la Rfi conosce molto bene. Grazie all'utilizzo di questo sistema, si potrebbe operare per far sì che non venga soppresso il passaggio a livello e che non venga abbandonata via Pietà, altrimenti diventerebbe un vicolo cieco. Parliamo di una zona in espansione, con un polo universitario e un collegamento ferroviario che sarà indispensabile per come si sta evolvendo".

Il messaggio del sindaco Mastella

A rappresentare il Comune di Benevento c'era il consigliere Giovanni Zanone che, nel corso dell'incontro, ha letto una lettera indirizzata al Comitato dal sindaco Mastella: "Per quanto mi riguarda posso garantire che il passaggio a livello in contrada Pietà non verrà soppresso nell’ambito del progetto di ammodernamento della linea ferroviaria Benevento-Avellino. Sono, infatti, da tempo in costante contatto con i vertici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e, sulla scorta di questa interlocuzione, posso tranquillamente affermare di essere ottimista sul raggiungimento di questo risultato. Ho già calendarizzato un incontro con i rappresentanti di RFI per l’inizio del mese di settembre e all’incontro inviterò anche una delegazione dei cittadini delle contrade Pietà, Fontanelle e Piana degli Orti interessate dal progetto".

Zanone: "Noi parte integrante con i cittadini"

Il consigliere Zanone ha poi rimarcato: "Siamo pronti ad affrontare la questione con i vertici della Rfi. Non più di venti giorni fa sono stato sul posto con l'assessore Pasquariello e un rappresentante del comitato di zona, perché volevamo renderci conto se c'erano possibilità concrete per fare qualche sovrappasso. Il sindaco mi ha detto, e lo dice anche nella nota, che per adesso non viene fatto nulla di concreto contro la soppressione. Lui è fiducioso affinché non si faccia la chiusura di questo passaggio a livello. È d'obbligo ricordare che siamo parte integrante con i cittadini".