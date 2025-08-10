Festa dell'Emigrante, grande successo a Montefalcone per "Viti, Visi, Vini" Al Museo della Civiltà Contadina la degustazione che valorizza i prodotti del territorio

I paesi del Fortore celebrano la Festa dell'Emigrante, progetto che rientra nel fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 della Regione Campania. Si tratta di un programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enograstronomico per la promozione turistica della Campania. A Montefalcone di Valfortore si è tenuta la seconda edizione di "Viti, Visi, Vini" che ha proposto una particolare degustazione nel suggestivo scenario del Museo della Civiltà Contadina. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Montefalcone, Leonardo Sacchetti: "Per noi è un appuntamento molto importante, quest'anno ancora di più. La Pro Loco ha dato un supporto di rilievo nell'ambito della Festa dell'Emigrante. Si tratta anche di un momento di confronto, tra l'altro è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate montefalconese. L'anno scorso è stato un grande successo, ci abbiamo lavorato tanto. Le aspettative sono alte. Abbiamo l'impressione di aver visto bene sia nella scorsa edizione che in questa".

Il lavoro della Pro Loco, Curcio: "Progetto che valorizza il borgo"

Prezioso è stato il lavoro della Pro Loco di Montefalcone, guidata da Dario Curcio: "È un progetto che nasce l'anno scorso, con l'obiettivo di valorizzare il borgo, unendolo al vino. Il nome "Viti, Visi, Vini", racchiude un po' tutto: la nostra comunità e il nostro modo di vivere, oltre alla semplicità che ci contraddistingue. Quest'anno siamo andati oltre, aggiungendo una giornata di degustazione con la Federazione Italiana Sommelier, per poi passare all'aperitivo in vigna. Facciamo vivere a tutti queste belle esperienze, con tanti ragazzi che ritornano per investire in una visione futura".

FIS, Iannone: "Fieri di proporre la nostra cultura del vino"

Nel corso della degustazione, è stata rilevante la presenza di Veronica Iannone, presidente della Federazione Italiana Sommelier della Campania: "La cultura è la regina dei nostri partecipanti, ma anche dei nostri territori. Il museo della Civiltà di Contadina di Montefalcone è il luogo più adatto per vivere questa esperienza. Siamo fieri di riproporre la nostra cultura del vino. Siamo nel territorio di Benevento anche per la programmazione 2025/2026, con nuovi corsi che hanno programmi flessibili e trasversali a nuove discipline. Ci saranno i corsi di sommelier del vino e dell'olio, oltre ad altri corsi monotematici su altri vini in particolare".

La docente Bottan: "I vitigni autoctoni danno nuovo valore a questa terra"

La degustazione è stata accompagnata dalle chiare e dettagliate spiegazioni della docente Fabiana Bottan: "È un onore essere a Montefalcone in qualità di docente della Fondazione Italiana Sommelier. Credo che sia molto importante collaborare con enti che promuovono il territorio come la Pro Loco. In questa degustazione, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i partecipanti. Ci sono vitigni autoctoni tra di loro che cerano di dare nuovo valore a questa terra. È bello conoscere e approfondire queste tematiche, attraverso l'incontro con i produttori, oltre a parlare delle varie espressioni dei vitigni che hanno fatto la storia di questi territori".