Stop fornitura idrica, il sindaco di San Giorgio scrive a Alto Calore e Prefetto Perdura la crisi idrica nel centro del medio calore

"Non è accettabile che un Comune venga messo a conoscenza di un'interruzione idrica di tale entità con così scarso preavviso, considerata la necessità di garantire un'adeguata informazione alla cittadinanza e di predisporre, per quanto possibile, misure mitigative a tutela della salute pubblica e dell'igiene urbana".

È l'incipit della nota che il sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci ha sottoscritto all'attenzione dell'Alto Calore e, per conoscenza, del Perfetto di Benevento al fine di esprimere sdegno per il gravissimo disservizio determinato dall'ennesima interruzione della fornitura idrica protrattasi dalle ore 12 di Lunedì 11 Agosto fino alle ore 6 di Martedì 12 nonché di quella di oggi, 13 Agosto.

"Tale modalità operativa, oltre a rappresentare un grave disservizio per l'intera Comunità - aggiunge il Primo Cittadino nella missiva - assume connotati ancor più preoccupanti alla luce delle problematiche igienico-sanitarie che inevitabilmente ne derivano, in particolare in un periodo dell'anno caratterizzato da alte temperature e da un maggior consumo idrico.

Si ritiene pertanto necessario stigmatizzare con decisione la condotta adottata, che appare del tutto irrispettosa nei confronti dei territori e delle comunità servite, auspicando che simili episodi non abbiano a ripetersi". "Si chiede - aggiunge il sindaco Ricci - in via ufficiale che per il futuro ogni eventuale programmazione di sospensioni o riduzioni della fornitura venga tempestivamente e preventivamente comunicata, con congruo anticipo, alle Amministrazioni comunali interessate, al fine di garantire una collaborazione efficace e rispettosa dei ruoli istituzionali".

"Con questa nota abbiamo voluto ribadire la nostra profonda amarezza rispetto alle gravi difficoltà che vengono determinate alla popolazione che subisce ripercussioni intollerabili nel quotidiano. Auspichiamo maggiore collaborazione - prosegue e conclude Ricci - non potendoci sottrarre altresì dall'osservare come le chiusure nella fornitura idrica riguardino principalmente i Comuni della provincia di Benevento e non quelli della provincia di Avellino".