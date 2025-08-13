L'associazione sannita Figurine che Passione ospite al RomantiCalcio Fest A Castelnuovo della Daunia con Beppe Signori all'insegna dei ricordi grazie al collezionismo

Continua a far parlare di sé l'associazione sannita "Figurine che Passione", presieduta da Pasquale Venditti, che domenica 10 agosto è stata ospite alla prima edizione di Romanticalcio Fest a Castelnuovo della Daunia.

Un evento ideato per fare un viaggio nel calcio dei ricordi, per guardare con un pizzico di sana nostalgia a quel calcio che tra un goal, una parata ed una giocata di classe si annidavano prima le storie degli uomini poi quelle dei calciatori. E così la serata del 10 agosto ha visto ospite l'ex bomber della nazionale italiana e del Foggia stellare di Zeman, Giuseppe Signori che ha deliziato il numeroso pubblico con aneddoti sulle pazzie di Paul Gascoigne quando era con lui alla Lazio, delle ficcanti battute del mitico Zeman verso quei giocatori che saltavano i suoi pesanti allenamenti ma principalmente ha evidenziato il suo rammarico, il suo sogno da bambino non realizzato di poter giocare una finale mondiale... Usa 94.

Il presidente dell'associazione Figurine che Passione, Venditti, è stato chiamato sul palco ad omaggiare Beppe Signori con un particolare riconoscimento raffigurante la sua carriera calcistica in Figurine Panini. Riconoscimento che lo stesso Signori ha gradito particolarmente evidenziando il fatto che una volta per loro calciatori essere rappresentati sulle figurine era motivo di orgoglio, una sorta di certificazione del proprio successo.