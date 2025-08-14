Festa dell'Emigrante, grande successo a Foiano per la sagra dei prodotti tipici Il sindaco Ruggiero: "Momento importante per tutta la comunità"

Grande successo a Foiano di Valfortore per la sagra dei prodotti tipici che riscopre le specialità del territorio fortorino. La manifestazione rientra nella serie degli appuntamenti promossi nell'ambito della Festa dell'Emigrante, progetto che fa parte del fondo per lo sviluppo e la coesione 20212027 della Regione Campania, nell'ambito del programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Grande soddisfazione da parte del Sindaco Ruggiero: "Siamo giunti alla ventesima edizione. Per noi è un momento importante per vivere una serata conviviale e per valorizzare le produzioni nei confronti di chi ci viene a trovare".

Di seguito, il video della serata con interviste ai cittadini di Foiano.