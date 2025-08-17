Morte Pippo Baudo: il ricordo di Clemente Mastella "Persona eccezionale per umanità e per capacità professionale. Parte fondamentale della storia tv"

“È morto Pippo Baudo. Con Sandra gli abbiamo voluto veramente bene. E lui ce ne voleva”. Inizia così il lungo post pubblicato sui social dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per ricordare il conduttore scomparso all'età di 89 anni.

Già Ministro della Giustizia ed oggi primo cittadino del capoluogo sannita e leader di Noi di centro, Mastella ha affidato ai social i ricordi più significati per raccontare il legame con Baudo: dalla kermesse “Quattro notti e più di luna piena” ai diversi episodi che li hanno visti protagonisti.

Il messaggio di Mastella per ricordare Pippo Baudo:

"Tante volte è venuto a Benevento a presentare, gratis, “Quattro notti e più di luna piena“. Una persona eccezionale per umanità e per capacità professionale. È parte fondamentale della storia della tv italiana. Lo piangiamo con affetto. L’ho sentito poco tempo fa e mi aveva risposto a fatica. Quanti ricordi. Tra tanti, quando a Viareggio per l’omicidio del generale Dalla Chiesa decidemmo assieme di interrompere la festa dell’amicizia nella sua versione ludica. E quando fui incaricato di mediare tra lui e Claudio Villa per un contrasto nato in modo strano ed anomalo. E poi tanti episodi conditi da una stima ed amicizia reciproca. Politicamente non fu mai neutro nelle sue scelte. Fu testardamente democristiano. Ciao Pippo. Grazie per quanto ci hai donato in tutti questi anni. Pregheremo per te assieme a quanti ti hanno voluto bene".