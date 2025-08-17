Addio a Pippo Baudo, Sandra Lonardo: la città ti è ancora grata Dal premio 'A prescidenre' a 'Quattro notti e più di luna piena", tanti i ricordi legati a Benevento

Le tante iniziative che lo hanno visto protagonista, gli eventi a Benevento e i ricordi di una lunga amicizia. Così Sandra Lonardo ricorda sui social Pippo Baudo, scoparso all'età di 89 anni e a cui insieme al marito Clemente Mastella era legata da una lunga amicizia.

Morte Pippo Baudo: il ricordo di Sandra Lonardo

“Caro Pippo,

che dolore immenso apprendere della tua scomparsa. Un vero colpo al cuore. Ti abbiamo voluto tanto bene, e tu ce ne hai voluto altrettanto. Ci conoscemmo ben 45 anni fa, e da allora nacque una bella amicizia, mai interrotta. Sei stato un grande della televisione, dello spettacolo, un uomo di rara cultura, amato e stimato da tutti. Come amavi venire a Ceppaloni e a Benevento per presentare il Premio “A Prescindere”, organizzato dall’associazione “Iside Nova”, di cui ero presidente, nell’ambito della manifestazione “Quattro Notti e più di Luna Piena”… Sempre con entusiasmo, sempre gratuitamente, perché sei stato un generoso, un vero signore. Quel premio era per te un appuntamento fisso, che non hai mai disertato: e di questo la città ti è ancora grata. Mi piace pensarti in cielo, dove avrai già cominciato a organizzare spettacoli con i tanti amici dello spettacolo che ti hanno preceduto e che ora ritrovi. Buon viaggio, caro Pippo. Ti accompagnano il nostro affetto, la nostra gratitudine e le nostre preghiere.

Ci mancherai immensamente".