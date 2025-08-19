Palladino: s'intervenga per la segnaletica stradale su via Acquafredda Così il consigliere comunale di Noi Campani

"Sollecitato da alcuni cittadini e residenti, ho chiesto all'assessore al Traffico Attilio Cappa, di potenziare la segnaletica orizzontale e verticale in via Acquafredda, in particolare il tratto di strada che va dal passaggio a livello BN/Cb (linea turistica - via Valfortore) sino all'innesto della via Cammino della Pace". Ad annunciarlo Marcello Palladino, consigliere comunale di Noi Campani.

"In tale arteria stradale, tratto di via Acquafredda oltre che via Olmeri - spiega Palladino - la segnaletica stradale è insufficiente e occorre installare limiti di velocità o creare una zona "30". Ho comunque suggerito di programmare la realizzazione di strisce pedonali rialzate per garantire la sicurezza stradale. Difatti in tale tratto di strada, si registrano eccessi di velocità da parte di automobilisti che mettono a repentaglio la sicurezza dei pedoni in assenza di utili marciapiedi e in presenza di strade spesso strette. L'assessore al ramo si è reso disponibile ad accogliere tale richiesta e presto si cercherà di porre rimedio a tale disagio".

"Ho altresì segnalato - prosegue Palladino - sempre nella stessa zona, al settore Lavori pubblici, la presenza di vecchi pali della pubblica illuminazione che, pur essendo stati sostituiti con nuovi pali di recente installazione peraltro con un netto miglioramento della visibilità nelle ore notturne, dovranno essere rimossi. Difatti risultano potenzialmente pericolosi oltre al fatto che alcuni di essi, limitano la visibilità degli accessi nelle proprietà private e degli automobilisti che s'immettono sulla strada comunale. Spero che si possa intervenire con estrema urgenza per risolvere le problematiche evidenziate, rimuovendo i pericoli".



