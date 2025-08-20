Per Città Spettacolo 2025 cambia il calendario per il conferimento dei rifiuti Le strade interessate e gli orari per depositare i sacchetti del porta a porta

Cambia il calendario del conferimento dei rifiuti, in ragione dello svolgimento in alcune zone della città (piazza Roma, piazza Pacca, Teatro Romano, piazza Santa Sofia, piazza Torre) della kermesse Benevento Città Spettacolo.

Queste le modifiche disposte con ordinanza sindacale per le utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente: Viale dei Rettori, Piazza IV Novembre, Corso Garibaldi, Piazza Santa Sofia, Piazza Federico Torre, Via C. de Julis, Via C. de Rende, Piazza Arechi II, Via N. Franco, Via M. La Vipera, Vico I e II Trescene, Via Papa Vittore III, Piazza Piano di Corte, Via S. Pantaleone, Via Sant'Agostino, Via G. Verdi, Via de Nicastro, Vico Arc. Feoli, Via B. Camerario, Vico S. Nicola, Vico Volpe, Vico S. Stefano, Via E. Mutarelli, Via Manciotti, Via Traiano, Via III Settembre, Vico Diomede, Via Ruscelli, Piazza Ruscelli, Piazza Papiani, Via G. de Vita, Piazza Sabariani, Via largo Feoli, Via A. Pacca, Via Annunziata, Vico S. Vittorino, Rampa Annunziata, Rampa Porta Rufina, Via S. T. Mele, Vico S. Artelaide, Via G. Repola, Via S. Bologna, Piazza de Martini, Via O. Pupilio, Via Erchemperto, Piazza Roma, Via Odofredo, Vico Foppa, Via A. De Blasio, Vico Borea, Via San Vittorino, Vicolo Assise, Via T. Pellegrini, Piazza Guerrazzi, Vico Noce, Vico Arechi, Vico Trappeto, Via Umberto I, Via S. Borgia, Piazza Orsini, via Ennio Goduti, Piazza Dogana, Via I Morra, Via Damaso, Via Papiniano, Via L. Della Greca, Largo B. Feoli, Via porta Rettore, Via C. Rampone, Piazza Mazzini, Via Carrozzieri, Via P. de Caro, Via Madonnella di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

- l'esposizione del vetro, prevista per il giorno domenica 24 agosto 2025 dalle ore

20:00 alle

23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 25 agosto 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno lunedì 25/08/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno martedì 26/08/2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore

09:00;

- l'esposizione della frazione non differenziabile, prevista per il giorno martedì 26 agosto 2025 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 27 agosto 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della frazione multimateriale (plastica e metalli) prevista per il giorno mercoledì 27/08/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno giovedì 28/08/2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00;

- l'esposizione della frazione carta prevista per il giorno giovedì 28 agosto 2025, dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno venerdì 29 agosto 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno venerdì 29/08/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno sabato 30/08/2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00;

- l'esposizione del vetro per l’utenze non domestiche , prevista per il giorno domenica 31 agosto 2025 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 1 settembre 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

Ancora alle utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

- l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno lunedì 25/08/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno martedì 26/08/2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00;

- l'esposizione della frazione non differenziabile, prevista per il giorno martedì 26 agosto 2025 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 27 agosto 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

Alle utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta

a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente nella piazzetta tra Via Parrocchia Nuova e Via Port’Arsa di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

- l'esposizione del vetro, prevista per il giorno domenica 24 agosto 2025 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 25 agosto 2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della frazione multimateriale (plastica e metalli) prevista per il giorno mercoledì 27/08/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno giovedì 28/08/2025 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00

- l'esposizione del vetro per l’utenze non domestiche, prevista per il giorno domenica 31 agosto 2025 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 1 settembre 2025 alle ore 05:00 e fino alle ore 9:00;

Le utenze non rientranti nel perimetro del servizio di raccolta porta a porta innanzi indicato continuano ad esporre i rifiuti secondo il corrente calendario.



